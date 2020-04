Politie arresteert man (19) voor DDoS-aanvallen op overheidssites

Op de websites kunnen mensen post van de overheid openen over bijvoorbeeld toeslagen of belastingen. “Zeker nu de coronacrisis bij veel mensen voor extra onzekerheid en een grote informatiebehoefte zorgt, nemen we dit hoog op”, aldus hoofd van het cybercrimeteam Midden-Nederland Jeroen Niessen.

Bij een DDoS-aanval worden websites bestookt met informatie, waardoor deze overbelast raken. De aangehouden man wordt formeel verdacht van het belemmeren van vitale berichtgeving die noodzakelijk is voor de veiligheid.