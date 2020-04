‘Benzineprijzen stijgen na akkoord met 1 à 2 cent per week’

De benzineprijzen aan de pomp gaan in Nederland weer met een paar cent per week stijgen als de laatste olieproducerende landen hun handtekening onder een akkoord over productieverlaging hebben gezet. Dat voorziet Paul van Selms, benzine-expert bij consumentencollectief United Consumers.

“De benzineprijzen stijgen denk ik met enige vertraging ten opzichte van de olieprijzen”, zegt Van Selms. “En stapsgewijs. Omdat de prijsschommelingen de afgelopen tijd al ontzettend heftig waren, raakt de markt daaraan gewend en reageert die minder sterk. De prijsstijging aan de pomp zal niet met een dubbeltje per week gaan. Denk maar eerder aan 1 à 2 cent.”

Een liter Euro 95 kostte vrijdag bij een tankstation in het Noord-Brabantse Best maar 1,35 euro, de absolute bodemprijs volgens de benzine-expert. “Goedkoper kan niet duurzaam zijn. De olie wordt voor dat geld niet uit de grond gehaald, misschien wel in Saudi Arabië maar niet in de Verenigde Staten, en zeker niet uit de Noordzee. De prijs zal hoe dan ook voor alle olieproducenten omhoog moeten.”

Handelsruzie

De olieprijs kelderde afgelopen maanden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende handelsruzie over olieprijzen tussen Saudi-Arabië en Rusland. De Saudi’s wilden dat de olieproducerende landen gezamenlijk de productie zouden verlagen om de prijs op te krikken. Omdat de Russen niet in die verlaging wilden meegaan, besloot Saudi-Arabië de markt te overspoelen met olie om Rusland met lage prijzen onder druk te zetten, gevolgd door vergeldingsmaatregelen over en weer. Donderdagavond kwamen oliekartel OPEC en de andere olieproducerende landen naar buiten met een beoogd compromis.

Het conceptakkoord houdt in dat de productie de komende maanden met 10 miljoen vaten per dag wordt ingeperkt, gevolgd door minder zware beperkingen tot april 2022. Op de oliemarkten werd gehoopt op een sterkere productieverlaging, was af te leiden uit een prijsdaling als gevolg van het nieuws over het akkoord. “De olieproducerende landen hebben eieren voor hun geld gekozen”, denkt Van Selms. “Alle partijen hebben ook hoog ingezet omdat zij weten dat er uiteindelijk een oplossing in de vorm van een compromis komt.”

De omzetten van tankstations zijn met de helft gekelderd de afgelopen weken, becijferde Multitankcard, een aanbieder van mobiliteitspassen. De Belangenvereniging Tankstations (BETA) liet eind maart al weten 2020 te beschouwen als een verloren jaar.