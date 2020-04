Uitspraak over ‘onrechtmatige’ invallen bij jehova’s op 8 mei

De rechtbank in Zwolle spreekt zich over vier weken uit over het klaagschrift van de Jehova’s getuigen waarin ze bezwaar maken tegen de invallen die justitie in 2018 deed in kerkgebouwen en bij ouderlingen.

De uitspraak is op vrijdagmiddag 8 mei, deelde de rechtbank in Zwolle vrijdag mee na een zitting waarbij de advocaat van de jehova’s en de officier van justitie in verband met de coronamaatregelen via Skype communiceerden.

In het kader van een onderzoek naar vermeend seksueel misbruik bij de Jehova’s getuigen deed justitie twee jaar geleden invallen in onder meer het hoofdkantoor van de kerkelijke organisatie in Emmen en in woningen van ouderlingen in onder meer Assen.

De huiszoekingen waren volgens het bestuur van de jehova’s onrechtmatig. Ouderlingen hebben volgens hun advocaat het zogeheten verschoningsrecht en alleen na een beslissing van de rechtbank mogen hun spullen worden doorzocht. De geestelijken hoeven een geheim dat hun in vertrouwen is verteld niet zomaar prijs te geven, stelt de advocaat.