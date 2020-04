Slachtoffer (6) hondenaanval Kaatsheuvel buiten levensgevaar

Het 6-jarige meisje dat donderdag slachtoffer werd van een hondenaanval in Kaatsheuvel (Noord-Brabant) is buiten levensgevaar. Wel ligt ze nog zwaargewond in het ziekenhuis in Rotterdam, meldt een woordvoerder van de politie.

Het meisje was voor het huis van de eigenaar van de hond aan het spelen toen ze werd aangevallen door een rottweiler. Omstanders schoten haar te hulp en hebben tijdens hun reddingsactie de hond gedood. Ook de eigenaar hielp mee om het meisje te bevrijden. Ze werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend of de ouders van het slachtoffer aangifte gaan doen tegen de eigenaar van de hond.

Er was eerder sprake van een tweede hond die bij de aanval betrokken was, maar de andere rottweiler stond op een afstand en heeft niet gebeten. Die hond is wel meegenomen. Later wordt bepaald of er extra maatregelen voor het dier nodig zijn, zoals een muilkorf of aanlijnplicht. Ook is het nog niet bekend of de eigenaar de hond wel terug wil.