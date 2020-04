Fors meer coronadoden gemeld in België, totaal komt op 3019

Het dodental in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 3019. Het afgelopen etmaal overleden 325 mensen. Daarnaast zijn 171 sterfgevallen in Vlaamse verpleeghuizen uit de periode 18 tot 31 maart in de statistieken opgenomen. Het gaat hier om vermoedelijke coronagevallen, hebben de gezondheidsautoriteiten vrijdag gemeld.