Kunstwereld gaat naar een omzetverlies van 969 miljoen

De gezamenlijke kunst- en cultuurwereld verliest tussen de 85 en 100 miljoen euro per week aan omzet door de coronamaatregelen die medio vorige maand werden genomen. Per 1 juni zal het in totaal om 969 miljoen aan inkomstenderving gaan, zo beaamt de belangenorganisatie Kunsten'92 een bericht van de Volkskrant.