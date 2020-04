‘Piek coronabesmettingen Polen in komende dagen’

De Poolse regering verwacht de piek van het aantal besmettingen met het coronavirus in de komende dagen. Dat zei een woordvoerder vrijdag. In Polen is bij 5575 mensen het virus vastgesteld en zijn er 174 mensen door overleden. Daarmee is de coronacrisis in het land tot nu toe vrij beperkt gebleven..

“Het lijkt erop dat we, als we gedisciplineerd blijven, in de komende dagen de piek van het aantal besmettingen bereiken”, aldus de woordvoerder. “Daarna zal het aantal geïnfecteerden langzaam afnemen.”

De Poolse premier Mateusz Morawiecki had in een eerder interview gezegd dat hij verwacht dat de piek in mei of juni ligt. Donderdag maakte Morawiecki bekend dat de lockdown in Polen wordt verlengd. Na Pasen wordt gekeken of maatregelen kunnen worden versoepeld om de economie weer op gang te helpen.