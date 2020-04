Beurzen in Europa en VS blijven gesloten

In Europa zijn de beurzen maandag, op tweede paasdag, ook nog een dagje dicht, om pas dinsdag weer open te gaan. In de Verenigde Staten mogen handelaren maandag al wel weer aan het werk. In Tokio gaat de handel gewoon door.

De toonaangevende Nikkei-index ging vrijdag met winst het weekend in. Donderdag eindigden de Europese beurzen ook al in de plus. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,5 procent hoger op 508,04 punten. De MidKap won 1,6 procent tot 691,82 punten en de graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,8 procent.

Op Wall Street bleef het sentiment onder beleggers eveneens positief, ondanks historisch hoge aantallen Amerikaanse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Daarbij hielp het dat de Federal Reserve nog eens 2,3 biljoen (2300 miljard) dollar aan krediet verschaft om de klap van de coronacrisis op te vangen.