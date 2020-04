Chinese inflatie daalt, gedrukt door lockdown

De inflatie in China is in maart lager uitgekomen dan in februari vanwege de zwakke vraag veroorzaakt door de lockdown tegen het nieuwe coronavirus. De inflatie kwam uit op 4,3 procent op jaarbasis, van 5,2 procent in februari. Dat is het laagste niveau sinds oktober. Economen hadden in doorsnee op een sterkere prijsstijging gerekend.