Akkoord over eerste cao voor onlinesuper Picnic

Met de grootste Nederlandse vakbond, FNV, verkeert Picnic al een tijd op voet van oorlog. Die vakbond vindt dat het krap vijf jaar oude bedrijf zijn personeel volgens de supermarkt-cao moet betalen. Een poging Picnic hier met een rechtszaak toe te dwingen haalde niets uit.

Onlinesuper Picnic, dat zich in de aankondiging van de cao liever e-commercebedrijf noemt, heeft naar eigen zeggen alle vakbonden uitgenodigd voor gesprekken over een arbeidsovereenkomst. De Unie, een relatief kleine vakbond, ging daar op in. Het resultaat is volgens Picnic de eerste cao voor een webwinkel. Picnicwerknemers mogen de komende dagen stemmen over het akkoord.

Naast een loonsverhoging is ook afgesproken dat medewerkers een extra vakantiedag en een jaarlijks opleidingsbudget van 200 euro krijgen. Daarnaast moeten medewerkers sneller in aanmerking komen voor een vast contract.