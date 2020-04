Drie branden op de Veluwe

De brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie keer moeten uitrukken vanwege branden in natuurgebied de Veluwe. De oorzaak is onbekend, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio sluit niet uit dat ze zijn veroorzaakt door aanhoudende droogte.

Kort na middernacht brak in een bos ter hoogte van het Herenhul in Apeldoorn brand uit. Een stuk van ongeveer 100 vierkante meter ging in rook op. Om 04.00 uur vatte bij Radio Kootwijk zo’n 2 hectare heidegebied vlam, een half uur later ging in Uddel een stuk heide van 100 bij 100 meter in de brand. In alle gevallen kon het vuur door de brandweer snel worden geblust.

Afgelopen zondag waarschuwde de brandweer dat het risico op natuurbranden als gevolg van de aanhoudende droogte is toegenomen. “Het voorjaar is sowieso een risicovolle periode. De sappen stromen dan nog niet door de heide die daardoor vaak erg droog is. Een windje is dan al voldoende om brand te veroorzaken”, aldus de woordvoerder.