In het Brabantse Bladel is in de nacht van donderdag op vrijdag een scooterrijder om het leven gekomen. Volgens de politie gebeurde het verkeersongeval rond 01.30 uur op de Europalaan. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Waardoor de jonge man is verongelukt, wordt onderzocht.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.