Prinses Ariane (13) kan verjaardag niet op school vieren

Prinses Ariane kan vrijdag haar dertiende verjaardag niet vieren met haar klasgenootjes in het eerste jaar van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima moet net als alle andere Nederlandse scholieren thuisblijven vanwege de coronacrisis.

Ariane had behalve door de sluiting van haar school ook al op andere wijze te maken met de gevolgen van het virus. Nadat op 17 maart in het Oostenrijkse wintersportoord Lech vijf besmettingen met het longvirus waren vastgesteld, moest het koninklijk gezin, dat daar recent was geweest, ‘social distancing’ toepassen. Op advies van het RIVM moesten twee weken nieuwe contacten worden vermeden en bestaande contacten beperkt.

10 april is ook de verjaardag van een ander lid van de Koninklijke Familie: prins Floris wordt 45 jaar geworden. Floris is de jongste zoon van Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet. Hij viert vrijdag thuis met zijn gezin zijn verjaardag.