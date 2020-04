Duizenden sluiten zich aan bij online Passion-processie

Kijkers van The Passion hebben zich donderdag tijdens de uitzending in groten getale aangesloten bij een voor de gelegenheid virtuele processie. Aan het einde van de uitzending 'liepen' er bijna 20.000 mensen mee.

Deelnemers konden op een speciale website hun hoop, zorgen en angst delen door berichtjes en video's te sturen. De boodschappen gingen bijna alleen maar over corona. Een deel daarvan werd in de uitzending voorgelezen door verslaggever Anne-Mar Zwart.

Presentator Johnny de Mol legde ook veelvuldig de link naar de coronacrisis terwijl hij de kijker door het klassieke paasverhaal leidde.

The Passion zag er dit jaar volledig anders uit. Vanwege het coronavirus werd de uitzending zonder publiek live vanuit het Mediapark in Hilversum gemaakt in plaats van voor tienduizenden mensen in Roermond.