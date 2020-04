Syrië verwerpt rapport over chemische aanvallen

Experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) stelden deze week dat de Syrische luchtmacht in 2017 de plaats al-Lataminah bestookte. Daarbij zou chloorgas en het zenuwgas sarin zijn gebruikt.

In Syrië woedt al een decennium een bloedige burgeroorlog. Het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad en zijn bondgenoot Rusland hebben steeds ontkend chemische wapens te gebruiken. Ze verwijten opstandelingen dergelijke aanvallen in scène te zetten.

Misleidend

Het Syrische ministerie zei donderdag dat het OPCW-rapport “misleidend” is. De waarheid is verdraaid om de Syrische regering in een kwaad daglicht te stellen, aldus het departement.

De VS stelden eerder dat het rapport juist laat zien dat het Assad-regime “geen enkel respect heeft voor mensenlevens”. Minister van Buitenlands Zaken Mike Pompeo zei dat “geen enkele hoeveelheid desinformatie” van Iran en Rusland het feit kan verbergen dat Syrië tal van aanvallen met chemische wapens heeft uitgevoerd.