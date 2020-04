De Britse premier Boris Johnson heeft de intensive care verlaten. Hij wordt tijdens de volgende fase van zijn herstel nauwlettend in de gaten gehouden, meldt de woordvoerder van Johnson. De premier is met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, opgenomen in het ziekenhuis.

