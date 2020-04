Voor 181 miljoen aan niet-vergoede medicijnen verstrekt

Openbare apotheken hebben vorig jaar aan 3,6 miljoen mensen voor 181 miljoen euro aan medicijnen verstrekt die niet uit het basispakket worden vergoed maar waar wel een recept voor nodig is. Dat is 4 miljoen meer dan in 2018, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het vaktijdschrift Pharmaceutisch Weekblad.