Een 6-jarig meisje is op de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel door twee honden aangevallen en daardoor ernstig gewond geraakt. Het meisje is door buurtwoners en de eigenaar van de honden ontzet. Daarbij is een van de honden overleden. Het meisje wordt met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

