‘Italiaanse fabrieken blijven dicht tot in tweede helft april’

Fabrieken in Italië die zijn gesloten wegens het coronavirus, blijven waarschijnlijk tot in de tweede helft van april dicht, meldden Italiaanse media. Premier Giuseppe Conte heeft eerder aangekondigd dat hij de economie los wil trekken door bepaalde sectoren geleidelijk weer aan het werk te zetten. Hij zei tegen de BBC dat hij aan het einde van de maand de beperkingen die zijn opgelegd om verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, wil beginnen te verlichten.

De afvlakking van de stijging van het aantal coronapatiënten wordt in Italië gezien als een aanleiding de economie weer op te starten. Maar dit opstarten gebeurt zeker niet voor 14 april verwachten functionarissen in Rome. Volgens vakbondsfunctionarissen die met de regering overleggen, wil de regering-Conte de lockdown in ieder geval tot 3 mei verlengen. Maar sommige fabrieken zouden eind april mogen heropenen.

Het aantal patiënten en het aantal sterfgevallen steeg ondertussen verder in Italië. Het land telde donderdag 610 sterfgevallen, circa zeventig meer dan de voorafgaande dag. Het aantal nieuwe besmettingen was meer dan 4200. De dag ervoor waren het 3836 gevallen. Het was een trieste balans voor het land dat over het ergste heen hoopt te zijn.

Er zij al meer dan 143.000 besmettingen vastgesteld en zeker 18.279 patiënten zijn aan de gevolgen van het virus bezweken.