Eurogroepbaas: we zijn heel dicht bij akkoord over steunpakket

De Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone, is “heel dicht bij een akkoord” over een Europees steunpakket in verband met de coronacrisis. “Ik vertrouw erop dat we het deze keer waarmaken, en ik roep iedereen op tot het nodige compromis te komen”, zei Eurogroepvoorzitter Mario Centeno in een videoboodschap.