De leden van het oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland zijn het in grote lijnen eens geworden over productiebeperkingen. De landen willen hun dagelijkse olieproductie met 10 miljoen vaten per dag verminderen om de olieprijzen te stutten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

