Iets meer coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is iets gestegen. In totaal liggen nu 1417 mensen op een ic. Woensdag waren het er 1408. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) donderdag bekend. Woensdag was het aantal ic-patiënten gedaald ten opzichte van dinsdag. Het was de eerste daling sinds de uitbraak van het coronavirus.

Van de patiënten liggen 1361 mensen op een intensivecareafdeling in Nederland. Dat zijn er vijf meer dan woensdag. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 52 naar 56.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zit Nederland sinds afgelopen maandag op "een plateaufase". Het aantal patiënten op ic's stijgt niet verder, maar daalt ook nog niet constant. "We zijn optimistisch dat het aantal niet verder stijgt, met de kanttekening dat het nog steeds heel druk is." Het LCPS verwacht dat de intensivecareafdelingen in elk geval de komende twee weken niet zullen vollopen. "Maar op het moment dat we de maatregelen versoepelen, kan alsnog een stijging ontstaan."

Het grootste aantal patiënten zit volgens Kuipers nog altijd in Noord-Brabant en Limburg, maar ook op de Veluwe is het aantal "hoger dan gemiddeld". In de noordelijke provincie ligt het aantal besmettingen lager.