Merkel is hoopvol en vindt strengere maatregelen niet nodig

Bondskanselier Merkel heeft na het gebruikelijke crisisberaad over de gevolgen van het nieuwe coronavirus beklemtoond dat nieuwe strengere maatregelen nu niet nodig zijn. Ze is hoopvol want de stijging van het aantal ziektegevallen vlakt af. Merkel zei dat ze de lockdownkwestie van dag tot dag bekijkt, toen ze werd gevraagd of de maatregelen in de zomervakanties nog zouden kunnen gelden.

Merkel staat onder grote druk, ook van partijgenoten, om de lockdown in het belang van de economie te versoepelen. Een van de luidste boodschappers van die lijn is de premier van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Lachat. Hij is een partijgenoot van Merkel.