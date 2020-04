Rutte acht deal in EU over steunpakket mogelijk

Premier Mark Rutte denkt dat er donderdag een akkoord gevonden kan worden over het Europese steunpakket om de gevolgen van coronacrisis te bestrijden. De onderhandelingen hierover liepen woensdagnacht vast.

Er is kritiek op de Nederlandse houding in de onderhandelingen, vooral uit Zuid-Europa maar ook in Berlijn en Parijs.

Volgens Rutte stelt minister Wopke Hoekstra van Financiën zich niet te streng op. Het zijn volgens hem ingewikkelde gesprekken, maar hij “acht een deal vandaag mogelijk”.

De ministers van Financiën van de eurozone gaan aan het eind van de middag verder praten. Op tafel ligt een steunpakket van 540 miljard euro.