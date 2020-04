Toestand Johnson verbetert na derde nacht op ic

“De premier maakt het goed. Hij kan contact met mensen opnemen als dat nodig is”, aldus de woordvoerder. In afwezigheid van Johnson is minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab bevoegd om beslissingen te nemen over het verlengen van of versoepelen van de lockdown.

Raab zit donderdag een crisisberaad voor om te bepalen of de lockdown langer moet duren. Britse media meldden donderdag al dat de maatregelen met drie weken worden verlengd.

“De nadruk moet nu liggen op het terugbrengen van het aantal nieuwe besmettingen”, zei de woordvoerder van Johnson. Dat was een reactie op de vraag van de leider van Labour Keir Starmer naar een strategie om uit de lockdown te komen. “We bevinden ons op een cruciaal punt en de piek moet nog komen.”