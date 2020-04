Schouten praat met sector over oplossing voor sierteelt

Het kabinet probeert op korte termijn met een oplossing te komen voor de sierteeltsector, waar "de nood hoog is", zegt minister Carola Schouten (Landbouw). De bloementelers worden hard geraakt door de coronacrisis en vallen in veel gevallen net buiten de opgetuigde regelingen.

"We zijn hard aan het werk", zegt Schouten. Ze ziet dat de sector kampt met "heel acute problemen". De regeling waardoor bedrijven bij omzetverlies een behoorlijk deel van hun loonkosten vergoed krijgen, werkt niet voor veel bloementelers omdat zij in januari weinig mensen in dienst hebben. De vergoeding van bedrijven wordt, om fraude tegen te gaan, juist berekend op basis van de loonsom in januari.

Bovendien is de sierteeltsector veelal afhankelijk van de omzet die juist in deze tijd wordt gemaakt. "We zien dat juist in de maanden waarin het geld verdiend wordt, maart, april mei, de harde klappen vallen, dat de vraag compleet is weggevallen", aldus Schouten. Ze praat met de sector "om te kijken wat nodig is om te zorgen dat gezonde bedrijven overeind kunnen blijven".

Extra aandacht

Wanneer er een nieuw maatregelenpakket van het kabinet ligt, kan de minister nog niet zeggen. "Maar het kan niet te lang duren. Hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het wordt."

In Europees verband heeft het kabinet al extra aandacht gevraagd voor de bloemensector, die vooral in Nederland van groot belang is. De Europese Unie treft al maatregelen voor boeren. Zo hoopt Nederland in juli al voorschotten te kunnen geven op gelden uit het zogenoemde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), die eigenlijk pas veel later in het jaar beschikbaar zouden zijn.