‘Beeld faillissementen nog vlak, wel meer horecazaken bankroet’

Het aantal faillissementen in Nederland vertoont nog geen grote piek door de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het trendbeeld als het gaat om bankroeten eigenlijk al vanaf vorig jaar redelijk vlak. Wel gingen er recent relatief meer horecabedrijven op de fles.

In de week van 30 maart tot en met 3 april, de meeste recente week waarvan cijfers beschikbaar zijn, zijn 69 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er wel 25 meer dan een week eerder. Maar dit soort fluctuaties in weekcijfers komen de laatste maanden vaker voor. Enkele weken terug was ook nog sprake van een hoger aantal faillissementen.

Van alle bedrijfstakken had de horeca vorige week het grootste aantal bankroeten, namelijk 15. Dat is veruit het hoogste weekaantal in deze branche tot nu toe dit jaar.

In de eerste veertien weken van 2020 telde het CBS in totaal 836 faillissementen. Dat zijn er 8 minder dan in dezelfde periode van 2019. In de cijfers van het statistiekbureau zijn bankroeten van eenmanszaken overigens niet meegenomen.