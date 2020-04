‘Nederland moet zich meer richten op huren’

Een grotere vrije huursector heeft voordelen voor zowel huishoudens als de economie als geheel, zegt de toezichthouder. Huren kan bijvoorbeeld handig zijn als je een tijdelijk of flexibel arbeidscontract hebt of nog niet zo veel spaargeld. Een goed functionerende huurmarkt biedt mensen ook meer mogelijkheden om te verhuizen, bijvoorbeeld voor een nieuwe baan.

Maar het beleid van de overheid richtte zich de afgelopen decennia vooral op het bevorderen van eigenwoningbezit. Denk aan de hypotheekrenteaftrek en overheidsgaranties voor hypotheken. Men dacht dat mensen die tevens huiseigenaar zijn, hun woning automatisch beter onderhouden. Maar volgens DNB is dit nauwelijks aantoonbaar. Het resultaat is dat Nederlanders doorgaans hoge hypotheekschulden hebben, wat ons financieel kwetsbaar maakt.

Weinig aantrekkelijk

Mede dankzij beleggers die woningen commercieel verhuren, is het aantal huishoudens dat woont in de vrije huursector in het afgelopen decennium wel wat gestegen, van 4 naar 9 procent. Toch is het aandeel vrije huurwoningen nog steeds laag ten opzichte van dat in veel andere landen. In Duitsland woont bijvoorbeeld bijna de helft van de huishoudens op die manier.

Een belangrijke reden voor de kleine omvang van de huurmarkt is dat de vrije sector voor huishoudens nu weinig aantrekkelijk is, stelt DNB. Dit komt mede doordat de vrije huursector als enige niet door overheidsbeleid wordt bevoordeeld. Huizenbezitters betalen nog altijd nauwelijks belasting over het vermogen dat in hun huis zit, terwijl huurders die buiten hun woning vermogen opbouwen hierover in box 3 worden belast.

Vertraging nieuwbouw voorkomen

DNB wijst in een nieuw bulletin daarom op het belang van meer huurwoningen bouwen, en huren en kopen fiscaal gelijk behandelen. Voor de beleidsmakers is het daarbij zaak dat zij een grote vertraging van de nieuwbouw door de coronacrisis waar mogelijk voorkomen.

Komende jaren zal de vraag naar huurwoningen waarschijnlijk alleen maar toenemen, waarschuwt DNB. Want het aantal huishoudens groeit. Ook zit het aantal flexibele en tijdelijke arbeidsovereenkomsten al een tijdje in de lift.