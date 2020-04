Toezichthouder AFM waarschuwt voor oplichters in crisistijd

“We weten dat oplichters juist in onzekere tijden toeslaan”, zegt AFM-bestuurder Jos Heuvelman. “Mensen zien hun inkomen wegvallen of rendementen verdampen. Dat maakt hen kwetsbaar voor financiële aanbiedingen die niet in hun belang zijn. Wij willen dan ook luid en duidelijk waarschuwen voor oplichting en roepen mensen op mogelijke misstanden vooral bij ons te melden.”

De AFM ontvangt elke dag tientallen vragen en signalen over toezicht en mogelijke misstanden in de financiële sector. In de tweede helft van 2019 waren er ruim 10.000 vragen en bijna 2500 signalen. Naast waarschuwingen voor dubieuze beleggingspraktijken, kwamen er volgens de AFM veel vragen binnen over hypotheken en pensioenen. De AFM ontving ook verschillende signalen over kredietaanbieders die zonder vergunning opereren.