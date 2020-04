Cultuursector komt met website om tickets te bewaren

Theaters, concertzalen, musea en festivals doen een oproep aan het publiek geen geld terug te vragen voor tickets die zij al gekocht hadden maar die niet kunnen worden gebruikt vanwege de coronacrisis. Via de website www.bewaarjeticket.nl roepen zij mensen op hun ticket in te ruilen voor een voucher die ze later kunnen inwisselen.

Op deze manier hoeven culturele instellingen niet heel veel geld terug te betalen en houden zij een buffer om na de coronacrisis toch nieuwe producties op te zetten of nieuwe voorstellingen en concerten te programmeren. De website is opgezet samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het vouchersysteem wordt nu ook door Broadway gebruikt om de verliezen voor theaters beperkt te houden. In New York zijn alle theaters in ieder geval gesloten tot 7 juni. In Nederland mogen tot 1 juni geen grote evenementen plaatsvinden. Maar het is maar de vraag of de theaters en festival daarna meteen weer van start kunnen gaan.

Sportevenementen

Eerder werd ook al de website www.ikhoefmijngeldnietterug.nl gelanceerd, waar dezelfde oproep werd gedaan.

Naast de culturele sector vraagt ook de sportwereld mensen hun tickets voor wedstrijden en evenementen te bewaren. “Door de terecht genomen maatregelen zie je dat ook in de sport belangrijke publieksevenementen niet door gaan of zijn uitgesteld. Dit geeft grote financiële problemen, vooral bij de organisatoren van deze evenementen. Dat kunnen verenigingen, sportbonden en ook voor de sport belangrijke organisatiebureaus zijn. Het is fijn dat het gelukt is om met behoud van alle rechten die het sportpubliek natuurlijk heeft, een sector overstijgende werkwijze te vinden die het organisatoren mogelijk maakt in deze moeilijke tijden te overleven”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF.

De regeling wordt ondersteund door de minister Ingrid van Engelshoven van OCW en door Martin van Rijn, minister van Sport. “We kunnen sportverenigingen, organisatoren, sportevenementen en -wedstrijden enorm helpen door je ticket te bewaren voor een later moment. Daarnaast roep ik iedereen op om het lidmaatschap van je eigen sportvereniging te behouden. Zo helpen we samen de sportaanbieders overeind te houden”, aldus Van Rijn.