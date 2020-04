NS: kans op langere reistijd voor noodzakelijke reizigers

Verder zijn er ook bij station Eindhoven Centraal, Tilburg en Den Bosch werkzaamheden. Tussen Leiden en Den Haag Centraal en rond Dordrecht wordt ook aan het spoor gewerkt. Ondanks deze en toekomstige werkzaamheden wil NS noodzakelijke reizigers met zo veel mogelijk ruimte laten reizen. Daarom zet het spoorbedrijf meer bussen in dan gebruikelijk voor de verwachte reizigersaantallen en rijden er meer snelbussen. Daarbij wordt rekening gehouden met de locatie van zorginstellingen en ziekenhuizen.

Niet-noodzakelijke reizigers worden niet in de trein verwacht. Het kabinet heeft woensdag nogmaals benadrukt dat het belangrijk is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat kan niet in te volle treinen: de trein en het vervangend busvervoer zijn daarom even geen uitje, aldus de NS.