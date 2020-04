Koolmees: eerste voorschotten loonkosten betaald

De overheid betaalt een deel van de loonkosten van bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat deze bedrijven hun werknemers ontslaan.

Koolmees belooft "serieus te kijken naar oplossingen" voor de sectoren en bedrijven waarvan blijkt dat ze tussen wal en schip vallen, zoals bloementelers, festivals en andere vormen van seizoenswerk. Maar dat is "wel ingewikkeld", geeft de bewindsman toe.

De tegemoetkoming waar bedrijven recht op hebben is berekend op basis van de loonsom in januari, om te voorkomen dat bedrijven na het horen van de regeling de salarissen ineens omhooggooien. Maar bepaalde seizoensbedrijven hebben veel minder of geen mensen in dienst in januari, maar lopen wegens de coronacrisis in het hoogseizoen wel veel inkomsten mis.