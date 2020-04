Passagiersstroom KLM droogt op door coronacrisis

De coronacrisis laat duidelijk zijn sporen na in de vervoerstatistieken van luchtvaartmaatschappij KLM. De onderneming zag het aantal reizigers in maart met 54 procent dalen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Door het rondwarende virus werd een groot deel van de vloot van KLM aan de grond gehouden. Verder zijn mensen minder bereid om te reizen en gelden in veel regio’s reisrestricties. Bij moederbedrijf Air France-KLM, inclusief prijsvechter Transavia ging het in totaal om een daling van het aantal passagiers met 56,6 procent.

