Nederlandse bedrijven gaan mondkapjes maken

Bedrijven in Nederland gaan mondkapjes maken. De komende weken worden minstens vier productielijnen voor hoogwaardige mondneusmaskers uit de grond gestampt, twee bij filterproducent Afpro in Alkmaar en twee bij beddenfabrikant Auping in Deventer. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs diverse bedrijven. Voor het einde van deze maand moeten er in Nederland wekelijks miljoenen professionele mondkapjes van de band rollen.

De ondernemers kwamen in actie vanwege het gebrek aan mondkapjes. "Iedereen kent wel iemand die in de zorg werkt en geen mondkapje heeft, dus dachten wij: moeten we ze hier niet produceren?", zegt Joost Verlaan, directeur van Afpro. Grote bedrijven hebben Afpro daarbij geholpen, zoals chipmachinefabrikant ASML die voor Afpro ruimte in een vrachtvliegtuig vrijmaakt voor de levering van een mondkapjesmachine uit China, begin volgende week. Verlaan: "Alleen hadden we dit niet gekund, de maskers zijn nu nodig en we zagen al gebeuren dat we veel tijd zouden verliezen met het transport van onze machine in een zeecontainer."

Afpro gaat in eerste instantie 1 miljoen mondmaskers per week maken. Het is de bedoeling om de productie verder op te schalen, aldus het bedrijf. De geproduceerde mondmaskers worden eerst in overleg met en in opdracht van de Nederlandse overheid getest door het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor personeel in de zorg.