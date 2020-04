Braziliaanse minister wil overleg met bendes over coronavirus

De Braziliaanse minister Luiz Henrique Mandetta van Volksgezondheid wil dat de autoriteiten gesprekken voeren met drugsbendes en milities in sloppenwijken over hoe het coronavirus in toom kan worden gehouden. Het Zuid-Amerikaanse land is zwaar getroffen door de pandemie en vreest voor grote uitbraken in de dichtbevolkte favela’s die vaak niet beschikken over goede sanitaire en gezondheidsvoorzieningen.