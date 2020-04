Eurogroep hervat onderhandelingen over steunpakket

De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) hervatten om 17.00 uur per video hun woensdag, na zestien uur praten en ruziën, mislukte onderhandelingen over een Europees steunpakket in verband met de coronacrisis. Het gaat om kredietmaatregelen van in totaal 540 miljard euro die op de korte termijn beschikbaar kunnen zijn om de regeringen, het midden- en kleinbedrijf en tijdelijk werkloze werknemers tegen de gevolgen van de pandemie te beschermen.