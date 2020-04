Aangepast 10-jarig jubileum voor The Passion

Kijkers kunnen op Witte Donderdag voor de tiende keer genieten van het jaarlijkse paasevenement The Passion. Door het coronavirus ziet het jubileum er wel anders uit dan normaal. Niet zoals gepland met live-optredens in het bijzijn van tienduizenden mensen in Roermond, maar een livevertelling vanuit een andere locatie met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities.