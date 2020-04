Linda Tripp, sleutelfiguur in afzetting Clinton, overleden

Voormalig Witte Huis-medewerker Linda Tripp is woensdag op zeventigjarige leeftijd overleden. Dat meldt de Amerikaanse televisiezender NBC News. Tripp was de vrouw die de aanzet gaf tot het Lewinsky-schandaal. Die zaak leidde tot een afzettingsprocedure in 1998 tegen toenmalig president Bill Clinton.