‘Regel nu al compensatie voor familie zorgverleners’

Er moet nu al een compensatie worden geregeld voor families van zorgverleners, aangezien het “een kwestie van tijd is voor in Nederland de eerste zorgprofessional overlijdt aan de gevolgen van corona”. Dat stelt NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zorgverleners worden momenteel veel blootgesteld aan het coronavirus, en dat is volgend de organisatie niet zonder risico.