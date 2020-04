Saudische coalitie die in Jemen vecht kondigt bestand aan

De door Saudi-Arabië geleide coalitie die rebellen in Jemen bestrijdt, zal vanaf donderdag 11.00 uur onze tijd een bestand van twee weken in acht nemen. Dit hebben de Saudische autoriteiten aangekondigd. Ze zeiden dat de wapenstilstand de rebellen in Jemen de kans moet bieden, deel te nemen aan vredesgesprekken die de Verenigde Naties leiden. Het bestand zou ook kunnen helpen bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus.