Frankrijk verlengt lockdown tot na 15 april

De Franse regering verlengt de strenge lockdown tot na de huidige einddatum, 15 april. President Emmanuel Macron zal dat maandagavond in een televisietoespraak toelichten aldus zijn medewerkers. De president zal volgens Franse media ook uitleg geven over met name onduidelijke of omstreden maatregelen die op stapel zouden staan, zoals het verplicht dragen van gezichtsmaskers en het gebruik van data van smartphones om coronapatiënten te traceren.