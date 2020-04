Kamer: snel beschermingsmiddelen voor personeel buiten ziekenhuis

De Kamer hamert al weken op de problemen door tekorten van onder meer mondkapjes, onder meer in de ziekenhuizen. Maar ook mensen die werken in de verpleeghuizen, wijkverpleging en huishoudelijke hulp hebben vaak te weinig middelen, waarschuwen verschillende brancheorganisaties.

Zorgminister Hugo de Jonge zei in de Kamer dat “alles op alles wordt gezet” om de spullen binnen te halen en ze eerlijk te verspreiden, maar hij kan geen garantie geven dat dit op korte termijn voor iedereen gaat lukken. Wel gaat hij de coördinatie meer naar zich toetrekken. “Omdat dat nodig is.”

Testcapaciteit

De zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen zijn ongerust over het besmettingsrisico, over en weer. Omdat zij soms niet eens mondkapjes hebben, kunnen zij onvoldoende zorg bieden aan hun patiënten die zijn besmet of vermoedelijk zijn besmet met het coronavirus. De zorgmedewerkers zijn ook bang dat ze zelf hun patiënten of cliënten besmetten. Daarom moeten velen thuisblijven als zij klachten hebben, waardoor er nog minder zorg wordt verleend.

Daarom wil de Kamer ook dat deze zorgmedewerkers net als hun collega’s in de ziekenhuizen, bij klachten altijd getest worden op corona. Door het tekort aan testcapaciteit was dat niet mogelijk. Maar door een uitbreiding van de testen kunnen deze zorgmedewerkers hiervoor sinds afgelopen maandag terecht bij de 25 GGD’en, die speciale testlocaties hebben ingericht.