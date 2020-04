Trump roept aanhang Sanders op Republikeinse Partij te steunen

Dit is volgens Trump hetzelfde verhaal als in 2016 toen vooraanstaande Democraten inclusief Hillary Clinton de pogingen van Sanders dwarsboomden om presidentskandidaat voor de Democratische Partij te worden. De linkse Warren zou eerder dit jaar als Democratisch kandidaat de linkervleugel van de Democraten ten koste van Sanders hebben verdeeld. “De Bernie-mensen zouden naar de Republikeinse Partij moeten komen” twitterde Trump.

Sanders zelf vindt dat, hoewel hij het opgeeft, de ideologische strijd in de partij wel heeft gewonnen. Zaken die eerder als extreem werden gezien zoals een minimumloon van 15 dollar per uur zijn volgens Sanders nu aanvaarde opvattingen. “De strijd om rechtvaardigheid gaat door”, aldus de senator uit Vermont. Sanders wil zich naar eigen zeggen niet helemaal terugtrekken en wil met zo veel mogelijk kiesmannen of gedelegeerden invloed op de Democratische Partij blijven uitoefenen.