De Jonge: ten onrechte indruk gewekt van voldoende mondkapjes

"Dat speelt nu nog niet", zei De Jonge dinsdagavond op de vraag of mensen in de zorg moeten stoppen met hun werk als ze zichzelf en de mensen onder hun hoede niet kunnen beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Dat viel verkeerd bij verpleegkundigen in bijvoorbeeld de ouderenzorg, waar grote tekorten aan beschermingsmiddelen zijn. De minister ontkent de problemen, reageerden ze.

De Jonge weet als geen ander van de schaarste, zegt hij. Hij hoopt "het misverstand dat ik heb doen rijzen" nu te hebben "rechtgezet".