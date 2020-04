‘Supermarktomzetten normaliseren weer iets’

De omzetten van Nederlandse supermarkten lagen in de vorige week 7,1 procent hoger dan in de zelfde week in 2019, meldt marktonderzoeksbedrijf Nielsen. Daarmee normaliseren de omzetten van de supermarkten weer een beetje meer na de hamsterwoede die losbarstte na de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland.

De supermarktomzetten kwamen in de vorige week (week 14) uit op 824 miljoen euro. In de week daarvoor lag de omzet nog 9 procent hoger dan in de vergelijkbare week een jaar eerder. In de weken 12 en 11 werd er fors gehamsterd door Nederlandse consumenten. In week 12 lag de omzet 22 procent hoger. De piek was in week 11, toen supermarkten maar liefst 31 procent meer omzet draaiden dan in dezelfde week een jaar eerder. Alleen in de kerstweek van 2017 gaven Nederlandse consumenten in één week meer uit.