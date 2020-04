Sneller vertrouwensfunctie na lang verblijf in buitenland

Het moet eenvoudiger worden voor mensen die lang in het buitenland zijn geweest om in Nederland een vertrouwensfunctie te krijgen. Bij de veiligheidsonderzoeken die nodig zijn voor dergelijke posities zal er meer maatwerk worden geboden, aldus minister Ank Bijleveld (Defensie).

Mensen die bij het leger willen gaan werken, krijgen te maken met een veiligheidsonderzoek. Maar ook voor de douane op Schiphol, veel politiefuncties en bepaalde posten op ministeries is dergelijk onderzoek nodig. Na een positieve screening wordt dan een verklaring geen bezwaar (VGB) afgegeven.

De verandering is nodig omdat steeds meer mensen langer dan een half jaar in het buitenland verblijven. Als ze daarna in aanmerking willen komen voor een vertrouwensfunctie moeten ze kunnen aangeven wat ze in die periode hebben gedaan. Zonder voldoende gegevens daarover wordt een VGB geweigerd.

Grotere flexibiliteit

De regels zijn in 2018 al versoepeld om grotere flexibiliteit te bieden. Maar volgens Bijleveld "is inmiddels gebleken dat het onvoldoende ruimte laat om in alle gevallen maatwerk te kunnen leveren in een wereld waarin verblijf buiten Nederland in toenemende mate gemeengoed is".

De veiligheidsdiensten zullen "meer dan nu rekening kunnen houden met de omstandigheden van het verblijf buiten Nederland", aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer. "De duur en de reden van het verblijf blijven relevant, maar zijn niet langer voorwaardelijk." Na de zomer wordt duidelijk wanneer de nieuwe regels worden ingevoerd.