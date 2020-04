Kabinet wil nauwelijks gebruikte jihadistenwet toch verlengen

Het kabinet wil jihadverdachten waartegen justitie het bewijs niet rond krijgt kunnen blijven aanpakken. De tijdelijke wet waarmee hun bijvoorbeeld kon worden verboden naar het buitenland te reizen moet blijven, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Ook al is het rijk van terreurgroep IS inmiddels ingestort, en werd de wet ook toen dat nog niet zo was al zelden gebruikt.