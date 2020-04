Afghanistan begint met vrijlating leden Taliban

De Afghaanse regering is na een maand tegenstribbelen begonnen met de vrijlating van leden van de Taliban. Honderd Taliban zijn volgens een regeringswoordvoerder uit een gevangenis ten noorden van de hoofdstad Kabul vrijgelaten. Er zijn geen prominenten van de extremistische beweging bij.

De Taliban hadden in gesprekken met de regering geëist dat zeker vijftien belangrijke Taliban als eersten op vrije voeten moesten komen.

De Verenigde Staten en de Taliban hebben eind februari samen een akkoord getekend dat geleidelijk een einde moet maken aan de bloedige strijd. Daarin stond dat er voor 10 maart 5000 Taliban zouden worden vrijgelaten. Dat zou een eerste stap worden op weg naar een bestand en vredesgesprekken. Maar de regering in Kabul voelde niets voor de vrijlating van duizenden Taliban tegelijk. Recent is voor het eerst een officiële delegatie van de Taliban in Kabul geweest. Maar de gesprekken hebben voor zover bekend niets concreets opgeleverd en de Talibandelegatie vertrok weer.

Langste oorlog

Voor de VS is de bijna twintig jaar voortslepende strijd de langste oorlog ooit. De regering wil er een punt achter zetten en hoopt dat de soennitische extremisten van de Taliban dat ook willen.

De Taliban bestaan voornamelijk uit leden van de bevolkingsgroep van de Pathanen uit het oosten en zuiden van het land. Die voerden in het grootste deel van Afghanistan een schrikbewind van 1996 tot de Amerikaanse invasie in 2001. De VS vielen Afghanistan binnen omdat de Taliban onderdak boden aan de terrorist Osama bin Laden (1957-2011) en andere leden van diens terreurnetwerk al-Qaeda.