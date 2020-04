Kamer niet negatief over apps tegen corona, privacy wel voorop

De Tweede Kamer is niet negatief over de twee apps die het kabinet wil inzetten in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Maar de partijen willen eerst weten hoe die precies werken en of de privacy erdoor in het geding komt, bleek woensdag tijdens het debat over de coronacrisis. Ook benadrukten meerdere partijen dat het gebruik van de app vrijwillig moet zijn.