Eerste lokale zomerse dag dit jaar en tevens warmste 8 april

In Arcen in Limburg is de temperatuur woensdagmiddag gestegen naar 25,1 graden. Daarmee is dit de eerste lokale zomerse dag van dit jaar geworden. Daarnaast is ook het officiële datum-warmterecord verbroken, meldt Weeronline.

In de loop van de middag steeg de temperatuur in De Bilt naar 23,8 graden. Daarmee is het officieel de warmste 8 april ooit gemeten. Het vorige datum-warmterecord voor 8 april stond op 23,4 graden en stamt uit 2018. De temperatuur kan nog verder oplopen.

Voor een zomerse dag moet het ergens in Nederland 25 graden of warmer worden, wat dus in Arcen gebeurde. Op een officiële zomerse dag op het hoofdstation in De Bilt is het nog wachten. Gemiddeld dient de eerste lokale zomerse dag zich op 9 mei aan. Slechts drie keer eerder zijn zo vroeg in het jaar zomerse temperaturen van 25 graden of meer gemeten.

Donderdag en vrijdag wordt het iets minder warm, is de verwachting. Na een opleving zaterdag zakt vanaf Pasen de temperatuur weer. Eerste paasdag kan het bij buien landinwaarts onweren.